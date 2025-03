POL-MFR: (284) Einbruch in Herzogenaurach - Zeugenaufruf

Heilsbronn (ots) - Zwischen Montagnachmittag (17.03.2024) und Dienstagmorgen (18.03.2025) beschmierten Unbekannte das Rathaus in Dietenhofen (Lkrs. Ansbach) mit politischen Schriftzügen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 17:00 Uhr am Montag und 06:15 Uhr am Dienstag brachten unbekannte Personen mehrere politische Schriftzüge in brauner Farbe an der Fassade des Amtsgebäudes am ...

mehr