POL-MFR: (285) Versammlungsgeschehen am Freitag, 21.03.2025 in Nürnberg - Verkehrshinweise

Herzogenaurach (ots) - Am Mittwoch (19.03.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Herzogenauracher Ortsteil Niederndorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise. Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus im Fasanenweg ein. Aus dem Gebäude entwendeten sie anschließend unter anderem Bargeld und ...

