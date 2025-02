LPI-J: BMW GS320 Motorrad vor Haustür gestohlen

Weimar (ots) - Aufgrund eines augenscheinlich persönlichen Erregungszustandes schrie eine männliche Person am Donnerstagmittag unwillkürlich in einem Einkaufszentrum in der Friedensstraße herum und pöbelte wahllos Passanten an. Der hinzugerufene Sicherheitsdienst wollte die Situation beruhigen, was jedoch nicht gelang. Der 39-Jährige beleidigte die 43-jährige Mitarbeiterin mehrfach. Erst die hinzugerufenen beamten konnte zu einer Deeskalation beitragen. Die ...

