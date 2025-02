LPI-J: Verfassungsfeindliches Symbol angebracht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla/Trockenborn-Wolfersdorf: Ein in der Kahlaer Bahnhofstraße aufgestelltes Wahlplakat (3 x 6 Meter) beschmierten Unbekannte in weißer Farbe über die komplette Breite. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Auch in der Ortslage Trockenborn-Wolfersdorf beschmierten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Wahlplakate. Eines davon "zierte" sogar ein verfassungsfeindliches Symbol. Auch in diesen Fällen sind die Ermittlungen ...

