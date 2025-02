LPI-J: Bestellung hat Anzeige zur Folge

Jena (ots) - Kurz nach 10 Uhr ereignete sich am Donnerstag auf dem Carl-Zeiss-Platz ein Verkehrsunfall. Bei einem Einparkmanöver stieß ein Pkw Ford gegen einen bereits geparkten Pkw Nissan. Ein Zeuge beobachtete dies und sprach die Fahrerin des Fords daraufhin an. Die Frau ignorierte die Ansprache, stieg wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Den durch den Zeugen erlangten hinweisen wurde im Rahmend er Ermittlungen nachgegangen. So konnte die 84-jährige Frau an ihrer ...

