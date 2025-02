Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abermals Holz entwendet - Zeugenaufruf

Jena (ots)

Im Zeitraum vom 25.01.2025 bis 27.01.2025 kam es im Waldgebiet oberhalb der "Fuchslöcher", auf dem dort befahrbaren Waldweg, zu einem Holzdiebstahl. Am 26.01.2025 wurde über den Mängelmelder Jena bekannt, dass in Bereich unmittelbar hinter einer Forstschranke in Richtung Fuchsturm ein Baum quer über dem Waldweg hängt. Aufgrund dessen sollte der Baum am Folgetag durch den Forst entfernt werden. Als die Forstarbeiter an der besagten Stelle ankamen stellten sie fest, dass der Baum bereits gefällt und folglich abtransportiert wurde. Vor Ort konnten nur noch frische Sägespäne festgestellt werden. Der Abtransport des Holzes erfolgte offenbar mit einem größeren Fahrzeug mit Ladefläche oder Anhänger, möglicherweise auch mit einem Traktor mit Anhänger. Die Jenaer Polizei sucht hierzu Zeugen: Wer hat im besagten Zeitraum Personen in diesem Bereich festgestellt, welche den Baum mittels einer Kettensäge zerkleinerten und auf ein Fahrzeug luden? Können Angaben zu diesen Personen gemacht werden? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge (Traktor mit Anhänger, Fahrzeuge mit Ladefläche, Transporter oder andere Fahrzeuge), welche im Zeitraum vom 25.01.2025 bis 27.01.2025 in diesem Bereich gesehen wurden?

Informationen nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen lautet 31339/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell