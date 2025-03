POL-HAM: Kraftradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten Unbekannte am Donnerstag, 27. März, von einem 24-jährigen Mann aus Hamm auf der Eschenallee. Der 24-Jährige wartete gegen 13 Uhr vor einem dortigen Kiosk auf einen Bekannten. In diesem Moment kamen zwei Unbekannte hinzu und verwickelten den Hammer in ein Gespräch. Im Verlauf des Gesprächs forderte einer der Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ...

