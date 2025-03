Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Hast du mal Feuer?" - Unbekannte erbeuten Bargeld

Hamm-Mitte (ots)

Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten Unbekannte am Donnerstag, 27. März, von einem 24-jährigen Mann aus Hamm auf der Eschenallee.

Der 24-Jährige wartete gegen 13 Uhr vor einem dortigen Kiosk auf einen Bekannten. In diesem Moment kamen zwei Unbekannte hinzu und verwickelten den Hammer in ein Gespräch. Im Verlauf des Gesprächs forderte einer der Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld, das der 24-Jährige in der Hand hielt.

Anschließend flüchteten die Personen mit dem Bargeld in Richtung Akazienallee in einen dortigen Fußweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter mit dem Messer ist schätzungsweise 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur, einen über die Wangen bis zum Kinn reichenden Bart und glatte, dunkle, schulterlange Haare mit Mittelscheitel. Er trug eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke mit einem "Joker"-Emblem auf dem Rücken. Der Unbekannte sprach fließend Deutsch ohne Akzent und hatte ein gepflegtes Äußeres.

Der andere Mann ist zirka 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur, einen dünnen Bart, der sich über die Wangen zieht und am Kinn länger wird, und kürzere dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Dreiviertelhose und einem schwarzen Pullover. Außerdem sprach er fließend akzentfreies Deutsch und hatte eine Tätowierung in Form eines Würfels im Hals-/ Nackenbereich.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell