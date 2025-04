POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN)Schilfbrand in Konstanz (12.04.2025)

Konstanz (ots) - Der Fahrer eines Subaru parkte sein Fahrzeug am Samstagabend, gg. 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Media Marktes in der Schneckenburgstraße in Konstanz. Als er 20 Minuten später zurückkam, stellte er einen Schaden am Heck seines Fahrzeugs fest. Ein Unfallverursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Der Schaden am Subaru wird auf ca. 1.000 Euro ...

