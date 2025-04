POL-KN: (Trossingen, Lkr. TUT) Gartenhütte und Büsche durch Unbekannte in Brand gesetzt (11.04.2025)

Bad Dürrheim / Lkr. SBK (ots) - Am Donnerstag hat sich in Bad Dürrheim, auf dem Parkplatz der Vital Klinik Sonnenbühl, eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, zwischen 6:00 und 14:00 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen geparkten KIA. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Die Polizei ...

