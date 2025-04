Konstanz (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen infolge eines Auffahrunfalls schwer verletzt worden. Der 29-jährige Biker stand gegen 09.40 Uhr an der Einmündung der Eichhornstraße auf die Mainaustraße an der roten Ampel, als ihm eine 72-Jährige mit einem Skoda auffuhr. Der Biker kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein ...

