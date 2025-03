Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Führungen durchs Präsidium: Die Polizei Mönchengladbach sucht kreative und interessierte Besucherinnen und Besucher. Mitmachen und einen von nur sechs Terminen im Jahr ergattern.

Wer geht ans Telefon, wenn ich die 110 wähle? Was machen die Polizistinnen und Polizisten eigentlich den ganzen Tag an der Krefelder Straße? Wie sieht das Präsidium von innen aus? Und wo haben die vierbeinigen Spürnasen ihren Arbeitsplatz? Mindestens eine dieser Fragen ist wohl jedem interessierten Bürger oder Bürgerin schon mal durch den Kopf gegangen. Und damit sie nicht weiterhin im Unklaren bleiben, lädt sie die Polizei Mönchengladbach ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Ab sofort wird es insgesamt sechs Termine jedes Jahr geben, an denen organisierte Führungen für Besuchergruppen durch das Polizeipräsidium an der Krefelder Straße stattfinden. Da es erfahrungsgemäß vor allem den jungen Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennt, den Freund und Helfer näher kennenzulernen, können Grundschulklassen drei der sechs Termine ergattern.

Dafür wünschen wir uns, dass die Schülerinnen und Schüler kreativ werden. Unter dem Motto "Unser Beruf mit euren Augen!" freut sich die Polizei Mönchengladbach auf gemeinschaftlich erstellte Kunstwerke. Ob diese im Klassenverbund oder im Rahmen einer Arbeitsgruppe entstehen, spielt keine Rolle. Und ob am Ende gemalte Bilder, Collagen, Fotografien oder andere Bastel-, und Gestaltungsarbeiten per Post eintrudeln ist ebenfalls nicht entscheidend. Die Hauptsache ist, ihr zeigt uns, wie ihr die Polizei Mönchengladbach seht. Und die Klassen, die gewinnen, können sich dann ein eigenes Bild machen, ob ihre zu Papier gebrachte Vorstellung mit der Realität zusammenpasst.

Damit aber auch andere interessierte Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise in Vereinen tätig sind oder auch Unternehmen, die eine gesteigerte Motivation haben ihren Mitarbeitenden die Polizeibehörde näher zu bringen, nicht vergessen werden, stehen auch für sie drei Termine im Jahr zur Verfügung. Natürlich erwarten wir uns auch hier eine Art Anschreiben, in der die Bewerber ihre Motivation genauer erläutern.

Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche kreative und aussagekräftige Einsendungen. Einsendeschluss ist Freitag, 16. Mai, 15 Uhr. Die vermutlich schwere Entscheidung, welche drei Grundschulkassen und welche drei weiteren Gruppen dieses Jahr schon an einer Führung teilnehmen werden, geben wir am Montag, 19. Mai, nach einem Losentscheid bekannt.

Die Kunstwerke können entweder postalisch an Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach gesendet oder an dieser Adresse persönlich abgegeben werden.

Die Motivationsschreiben können ebenfalls per Post oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit.moenchengladbach@polizei.nrw.de geschickt werden.

Wir freuen uns auf Eure und Ihre Einsendungen. (cr)

