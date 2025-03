Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter gestohlen und von der Polizei gestoppt | Fahrer unter Drogeneinfluss

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 26. März, alarmierte ein 52-jähriger Mönchengladbacher gegen 10.30 Uhr die Polizei, da sein E-Scooter gestohlen worden sei. Im Rahmen der Fahndung stellten die Einsatzkräfte einen Mann, der auf dem entwendeten Fahrzeug unterwegs war. Er stand unter dem Einfluss von Drogen.

Der 52-Jährige stellte den E-Scooter nach eigenen Angaben gegen 10:20 Uhr vor einer Bankfiliale an der Hindenburgstraße ab. Als er rund zehn Minuten später zurückkehrte, war der Roller weg. Der Mann rief die Polizei. Die Beamten suchten im Umfeld nach dem Diebesgut - mit Erfolg: An der Erzberger Straße / Jenaer Straße trafen sie auf einen Mann, der mit dem E-Scooter die Straße entlangfuhr. Nachdem er einen Polizisten erblickte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Dem Beamten gelang es dennoch, den Tatverdächtigen zu stellen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Eindruck der Einsatzkräfte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie nahmen ihn mit zur Polizeiwache, um seine Identität festzustellen. Zudem wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Der E-Scooter wurde noch vor Ort an den Geschädigten ausgehändigt.

Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen wird wegen Diebstahls sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ermittelt.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell