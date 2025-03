POL-MG: Einbruch in Büroräume

Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend, 24. März, ist die Polizei zu einem Einbruch in der Nähe des Flughafens gerufen worden. Um kurz nach Mitternacht, 25. März, folgte ein ähnlicher Einsatz im Ortsteil Schrievers. Gegen 18.20 Uhr am Montagabend nahm ein Streifenteam der Polizei an der Neersbroicher Straße eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls in ein Vereinsheim auf. Mitglieder des Vereins hatten gegen 17.15 Uhr ...

