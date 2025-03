Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Taschendiebstahl: Trickdiebe lenken 78-Jährigen ab

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 25. März, erstattete ein 78-jähriger Mönchengladbacher Anzeige wegen Diebstahls bei der Kriminalpolizei.

Der Mann gab an, am vergangenen Freitag, 21. März, gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Krefelder Straße von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte habe ihn gefragt, ob er Geld wechseln könne.

Der 78-Jährige kam der Bitte nach und legte im Anschluss daran seine Tasche samt Portemonnaie zurück in den Einkaufswagen. Kurz darauf stellte er fest, dass jemand die Tasche geöffnet und das Portemonnaie herausgenommen hatte. Vermutlich hatte der Unbekannte einen Mittäter, der gezielt die Ablenkung des Rentners ausnutzte und die Geldbörse an sich nahm.

Der Verdächtige soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sowie kurzes graues Haar tragen. Der Geschädigte beschreibt ihn als gepflegt und von normaler Statur.

Die Polizei warnt: Eine solche Vorgehensweise ist typisch für Trickdiebe, die in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vorgehen. Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt, viele davon beinhalten gezieltes Ablenken der Geschädigten.

Man kann den Tätern jedoch den Zugriff auf ihre Tatbeute erschweren: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden - oder Sie klemmen Sie sie sich unter den Arm. (et)

Hinweise und Präventionstipps unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell