Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handel mit Kokain: Neun Männer in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Sondereinsatz hat die Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 25. März, in den Innenstädten von Mönchengladbach und Rheydt acht Haftbefehle vollstreckt.

Die acht Männer zwischen 41 und 56 Jahren werden verdächtigt, gewerbsmäßig mit Kokain zu handeln. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen fest und führten sie am Dienstag, 25. März, sowie am Mittwoch, 26. März, Haftrichtern vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordneten die Haftrichter Untersuchungshaft für alle acht Männer an.

Außerdem liegt - ebenfalls wegen gewerbsmäßigem Handeltreibens mit Kokain - ein Überhaftbefehl gegen einen 34-Jährigen Mann vor, der bereits wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft sitzt. Überhaftbefehl bedeutet: Würden die Haftgründe für die aktuelle Untersuchungshaft aufgehoben, würde sofort der neue Haftbefehl greifen.

Die neun Tatverdächtigen erwartet bei einer rechtskräftigen Verurteilung eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.

Vorausgegangen war dem Sondereinsatz intensive Ermittlungsarbeit im Rahmen einer Ermittlungskommission. Diese Ermittlungskommission hatte bereits am Montag, 17. Februar, zu Festnahmen geführt. Eine sechsköpfige Gruppe, die in Verdacht steht im Mönchengladbacher Stadtgebiet den Straßenverkauf von Kokain zu organisieren, sitzt seit dem in Untersuchungshaft: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5974581

Diese sechs Männer erwartet bei einer rechtskräftigen Verurteilung wegen bandenmäßigem Handeltreiben mit Kokain in nicht geringer Menge eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren. Die jetzt festgenommenen neun Personen stehen in Verdacht, im Auftrag der sechs Männer Kokain im Stadtgebiet von Mönchengladbach und Rheydt an Endkunden verkauft zu haben. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell