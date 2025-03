POL-MG: Kontrollen: Vier Verkehrsteilnehmer berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Mönchengladbach (ots) - Im Tatzeitraum von Samstag, 15. März, um Mitternacht und Samstag, 23. März, um 15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Rheydter Straße in Dahl eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen diverse Elektrogeräte sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161-2910222 E-Mail: ...

