Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kradfahrer wird bei einem Wendemanöver eines PKW schwerverletzt

MG-Waldhausen, Metzenweg (ots)

Eine 24-Jährige Dürenerin beabsichtigt aus einer Parklücke auf dem Metzenweg auszuparken und in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren. Beim Wendevorgang übersieht sie einen 33-Jährigen Mönchengladbacher Kradfahrer, der den Metzenweg in Richtung Lindenstraße befuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kommt es zur Kollision, so dass der Mönchengladbacher die Kontrolle über sein Krad verliert und den PKW der Dürenerin touchiert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Der Kradfahrer wird schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Kradfahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Metzenweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat. (Bi.)

