POL-MG: Die Digitalisierung schreitet voran | Einführung der elektronischen Akte bei der Polizei NRW

MG-Waldhausen, Metzenweg (ots) - Eine 24-Jährige Dürenerin beabsichtigt aus einer Parklücke auf dem Metzenweg auszuparken und in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren. Beim Wendevorgang übersieht sie einen 33-Jährigen Mönchengladbacher Kradfahrer, der den Metzenweg in Richtung Lindenstraße befuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kommt es zur Kollision, so dass ...

mehr