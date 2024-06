POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Brand in Kellerwohnung

Offenburg (ots) - Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem E-Bike Akku kam es am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in Bühl in der Schlossstraße zu einem Gebäudebrand. Mehrere Bewohner mussten durch die Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Das Mehrfamilienhaus ist in der Folge nicht mehr bewohnbar. Für die Hausbewohner wurde durch die Stadt Bühl eine Unterbringung organisiert. Die Höhe des Schadens kann bislang noch nicht beziffert ...

