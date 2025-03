LPI-J: Vorfahrtsfehler führte zum Unfall

Jena (ots) - Bahnreisende beobachteten am Bahnhof in Jena-Göschwitz in der vergangenen Sonntagnacht gegen 23:45 Uhr ein Gewaltdelikt bei einem Pärchen und verständigten den Zugführer. Der Zug fuhr von Halle/Saale in Richtung Saalfeld und hielt am Göschwitzer Bahnhof, bei diesem der Mann und die Frau ausstiegen. Aus dem Zug heraus sahen die Zeugen, wie der Mann die etwa 35 bis 45-Jährige in einen Fahrstuhl stieß und ...

