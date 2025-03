Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorräder aus Scheune entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Weißbach: Eine Scheune in der Ortslage Weißbach suchten bislang unbekannte Diebe auf. Dies zeigte am vergangenen Wochenende der Eigentümer an. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten daraus zwei Motorräder sowie mehrere Ersatzteile im Gesamtwert von über 7.000 Euro. Letztmalig befand sich der Inhaber am 26. Februar in seiner Scheune, sodass sich der Tatzeitraum auf mehrere Tage streckt. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern an.

