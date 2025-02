Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250220 - 0184 Frankfurt - Höchst: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am Donnerstag (13.02.2025) überfielen zwei unbekannte männliche Täter gegen 14:30 Uhr einen 20- Jährigen.

Der Geschädigte stieg am Donnerstag (13.02.2025) gegen 14:30 Uhr an der Bushaltestelle Zuckschwerdtstraße aus und ging zu Fuß in Richtung Billtalstraße.

Auf Höhe der Billtalstraße / Zuckschwerdtstraße wurde er von den beiden unbekannten Tätern angesprochen. Die Täter entrissen dem Geschädigten seinen mitgeführten Rucksack und sprühten ihm mit einer sogenannten Reizgaspistole ins Gesicht. Daraufhin floh der Geschädigte zu Fuß den Bahndamm nach oben. Die beiden unbekannten Täter folgten ihm und entrissen ihm im Bereich der Gleise das Mobiltelefon, ein Ladekabel und eine Powerbank. Anschließend flüchteten sie.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass die Tat womöglich durch umstehende Passanten beobachtet / videografiert wurde. Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern und / oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter folgender Rufnummer 069 - 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell