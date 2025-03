Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewaltdelikt am Bahnhof - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Bahnreisende beobachteten am Bahnhof in Jena-Göschwitz in der vergangenen Sonntagnacht gegen 23:45 Uhr ein Gewaltdelikt bei einem Pärchen und verständigten den Zugführer. Der Zug fuhr von Halle/Saale in Richtung Saalfeld und hielt am Göschwitzer Bahnhof, bei diesem der Mann und die Frau ausstiegen. Aus dem Zug heraus sahen die Zeugen, wie der Mann die etwa 35 bis 45-Jährige in einen Fahrstuhl stieß und anschließend mehrfach schlug. Beide konnten durch die verständigte Polizei trotz umfangreicher Suche nicht mehr angetroffen werden und sind bislang unbekannt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich die Zeugen des Vorfalls bei der Dienststelle in Jena melden (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0068336/2025). Gesucht werden weiterhin die unbekannte Frau und der gewalttätige Mann. Dieser soll ebenfalls im Alter von 35 bis 40 Jahren, etwa 1,85m groß und von kräftiger Statur sein sowie einen "Bierbauch" haben. Markant ist, dass die Haare an den Seiten kurz geschnitten waren. Neben einer grauen Jacke, führte der er einen Rucksack bei sich. Die Ermittlungen dauern an.

