Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 17.11.2024

Delmenhorst (ots)

Einbruchserie in Kleingärtenvereine in Brake

In der Nacht von Freitag, den 15.11.2024, auf Samstag, den 16.11.2024, brachen in Brake unbekannte Täter diverse Gartenlauben auf und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Betroffen waren die Kleingärtnervereine Dreieck e.V. im Middeweg und und Weser e.V. in der Straße Am Stadion. Insgesamt 22 Gartenlauben wurden im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr angegangen. Das genaue Diebesgut und die Schadenssumme kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Brake unter 04401/9350 zu kontaktieren.

Wachsames Ehepaar vertreibt Einbrecher in Brake

Unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagmorgen, um 03:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Tammostraße in Brake zu gelangen. Nachdem diese sich bereits gewaltsam Zutritt zur anliegenden Garage verschafft hatten, bemerkten die Anwohner des Hauses den Lärm und machten lautstark auf sich aufmerksam. Die Täter flohen daraufhin ohne Beute vom Tatort. Mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Brake zu melden. Tel.: 04401/9350.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell