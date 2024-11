Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 16.11.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Betrunkener Kleintransporter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Am 15.11.2024, um 12.45 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Kleintransporter-Fahrer (aus Bremen) rückwärts von einem Grundstück in der Yorckstraße in Delmenhorst auf die Straße und übersah dabei einen am Fahrbahnrand parkenden PKW. Bei dem Zusammenstoß entstanden leichte Schäden (300 Euro geschätzt) an beiden Fahrzeugen. Der Verursacher stand unter Alkoholeinfluss (AAK: 1,97 Promille). Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 16.11.2024, um 00.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) die Moorkampstraße in Delmenhorst. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,73 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Delmenhorst: Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet vom Unfallort

Am 16.11.2024, um 02.00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Rollerfahrer (aus Delmenhorst) die Gerhart-Hauptmann-Straße in Delmenhorst in unbekannt Richtung, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Grundstückszaun/-tor. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro (Roller und Tor/Zaun) geschätzt. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer fußläufig, konnte jedoch nach kurzer Zeit angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille) und Betäubungsmitteleinfluss (Cannabis) steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

