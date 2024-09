Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Graffiti-Schmierereien in Simmern

Simmern/Hunsrück (ots)

In der Nacht zum heutigen Di. 24.09.2024 wurden in der Kreisstadt Simmern mind. zwanzig Graffitis in roter Farbe an verschiedenen Objekten, verteilt im ganzen Stadtgebiet, festgestellt. Es wurde immer ein rotes Kreuz, meist in Verbindung mit einer Zahl, aufgesprüht. Zu finden sind die Schmierereien auf Fußwegen bis hin zu Hauswänden. Es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Tagen noch weitere Taten bekannt werden.

Die Polizei bittet Augenzeugen und noch nicht bekannte Geschädigte sich dringend unter der Telefonnummer 06761/921-0 zu melden.

