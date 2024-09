POL-PDKO: Nickenich, Laacher See, Widerstand bei VU-Aufnahme

Lahnstein (ots) - Am Samstag, den 21.09.2024, gegen 21.05 Uhr, wurde die Polizei Lahnstein über eine starke Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in Lahnstein in der Schulstraße informiert. Die Feuerwehr Lahnstein befand sich bereits auf der Anfahrt. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner der Nachbarhäuser vorsorglich evakuiert werden. In der betroffenen Wohnung wurde nach den Löschmaßnahmen festgestellt, ...

mehr