POL-EU: Brand im Krematorium

Mechernich- Kommern (ots) - Am Mittwoch (08. Mai) beobachtete ein Angestellter gegen 19:00 Uhr zwei Personen bei einem Diebstahl in einem Baumarkt in Kommern. Beide Tatverdächtige entnahmen mehrere Kleidungsstücke aus der Baubekleidungsabteilung. In der Umkleide rissen sie dann die Etiketten von den Kleidungsstücken. Anschließend zogen sie die Kleidung im Zwiebelprinzip an, um dann den Markt zu verlassen, ohne an der ...

