Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 24. März, ist die Polizei zu einem Einbruch in der Nähe des Flughafens gerufen worden. Um kurz nach Mitternacht, 25. März, folgte ein ähnlicher Einsatz im Ortsteil Schrievers.

Gegen 18.20 Uhr am Montagabend nahm ein Streifenteam der Polizei an der Neersbroicher Straße eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls in ein Vereinsheim auf. Mitglieder des Vereins hatten gegen 17.15 Uhr Schäden an mehreren Türen bemerkt, die am Vortag gegen 13.40 Uhr noch unversehrt gewesen waren. In diesem Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Später, um 0.35 Uhr, meldeten Anwohner im Ortsteil Schrievers einen Einbruch in ihr Mehrfamilienhaus. Ein Team der Kriminalpolizei stellte vor Ort fest, dass Unbekannte durch ein Fenster eingedrungen waren und im Haus nach Beute gesucht hatten. Vermutlich geschah dies zwischen 16.50 und 0.25 Uhr, so die Einschätzung der Eigentümer. Noch ist nicht abschließend bekannt, ob etwas entwendet wurde.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell