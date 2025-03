POL-UN: Bönen - Unbekannte Täter entwenden Traktor

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (28.02.2025) gewaltsam in eine Werkstatt an der Hochstraße in Unna-Königsborn eingedrungen. Dort durchwühlten sie zwischen 04.35 Uhr und 05.10 Uhr mehrere Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder ...

