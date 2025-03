Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbrüche in mehrere Kindertagesstätten

Unna (ots)

Mehrere Kindertagesstätten im Unnaer Stadtgebiet sind am frühen Dienstagmorgen (04.03.2025) von unbekannten Tätern aufgesucht worden.

Gegen 01.20 Uhr sind zwei Täter in eine Kindertagesstätte am Salzweg in Unna-Königsborn eingedrungen. Dabei konnten Zeugen die Beiden beobachten. Die Beschreibung der Unbekannten:

- Maskiert - Weiße Schuhe - Schwarze Kleidung

Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Bei dem zweiten Einbruch handelt es sich um eine Kindertagesstätte an der Sperberstraße in Unna-Afferde.

Dort drangen Täter gegen 02.30 Uhr in die Räumlichkeiten ein. Auch in diesem Fall liegen noch keine Angaben über entwendete Gegenstände vor.

Zu einem dritten Einbruch kam es in eine Kindertagesstätte an der Friedensstraße in Unna-Massen. Dort gelangten unbekannte Täter zwischen Montag (03.03.2025), 13.00 Uhr und Dienstag (04.03.2025), 07.50 Uhr in die Räumlichkeiten. Auch hier wurde ersten polizeilichen Erkenntnissen nach nichts entwendet.

Zudem wurde am Dienstag (04.03.2025) ein weiterer Einbruch in eine Kita in Unna-Massen festgestellt - und zwar am Robert-Koch-Weg.

Hinweise zu den Einbrüchen und den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell