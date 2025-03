Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Wasserwerker bestiehlt 79-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat sich am Donnerstag, 27. März, als Wasserwerker ausgegeben und vermutlich mit einer weiteren unbekannten Person eine 79-Jährige aus Odenkirchen bestohlen.

Nach Angaben der Frau hatte es gegen 8.30 Uhr mehrfach an der Haustür geklingelt. Zunächst ignorierte sie das Klingeln, betätigte schlussendlich aber doch die Gegensprechanlage, um zu hören, wer vor der Tür stehe. Ein Mann erklärte ihr, dass es vor Kurzem im Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er sich nun in ihrer Wohnung vergewissern müsse, ob die Rohre noch instand seien. Da es nach Wissensstand der 79-Jährigen tatsächlich erst kürzlich zu einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft gekommen sei, öffnete sie dem Mann die Wohnungstür. Gemeinsam gingen sie ins obere Stockwerk, wo sich das Badezimmer befindet. Dort drehte der Mann die Wasserleitung auf. Unter dem Vorwand im Keller etwas nachschauen zu müssen, verließ er das obere Stockwerk und kehrte kurze Zeit später wieder zurück. Vermutlich öffnete er zu diesem Zeitpunkt einem weiteren Täter die Wohnungstür.

Als der Mann die Wohnung nach angeblich getaner Arbeit verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass sämtliche Schranktüren im unteren Stockwerk offenstanden und diverser Goldschmuck sowie Bargeld fehlten.

Der Mann, der geklingelt hatte, kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 35 und 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, kurze, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Latzhose und schwarze Arbeitshandschuhe. (cr)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell