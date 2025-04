Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer infolge eines Auffahrunfalls schwer verletzt (11.04.2025)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen infolge eines Auffahrunfalls schwer verletzt worden. Der 29-jährige Biker stand gegen 09.40 Uhr an der Einmündung der Eichhornstraße auf die Mainaustraße an der roten Ampel, als ihm eine 72-Jährige mit einem Skoda auffuhr. Der Biker kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Kawasaki entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 11.000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste.

