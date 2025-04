Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) - Kind zwingt Linienbus zur Vollbremsung - Drei Fahrgäste verletzt (10.04.2025)

Villingendorf (ots)

Am Donnerstagmittag hat ein Linienbus in der Hauptstraße eine Vollbremsung durchführen müssen, nachdem ein Kind auf die Straße gelaufen ist.

Gegen 12:45 Uhr fuhr ein Linienbus von einer Bushaltestelle in Richtung Bösingen an. Kurz nach dem Anfahren tauchte plötzlich ein Kind auf einem Tretroller hinter einem parkenden Auto auf und überquerte die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Der Busfahrer konnte nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung eine Kollision mit dem Kind verhindern. Das Kind entfernte sich im Anschluss unerkannt in Richtung Sparkasse.

Durch das abrupte Abbremsen stürzten drei Kinder im Alter zwischen 10 und 12 und zogen sich diverse Verletzungen zu. Eines der verletzten Kinder kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zu dem Kind auf dem Tretroller machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Die Polizei bittet Erziehungsberechtigte darum, ihre Kinder auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen - insbesondere im Umgang mit Scootern, Fahrrädern oder anderen Fortbewegungsmitteln im Bereich unübersichtlicher Straßenstellen.

