Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Konstanz/Tuttlingen/Rottweil/Schwarzwald-Baar-Kreis) Bilanz des Polizeipräsidiums Konstanz zum diesjährigen Speed-Marathon (09.04.2025)

Konstanz (ots)

Auch das Polizeipräsidium Konstanz hat sich dieses Jahr im Rahmen der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwochen wieder am sogenannten "Speed-Marathon" beteiligt. Am Mittwoch überprüften zahlreiche Polizistinnen und Polizisten an insgesamt 34 Kontrollstellen im gesamten Präsidiumsbereich rund 19.000 Fahrzeuge. Davon waren 978 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, so dass die Beamtinnen und Beamte 602 davon verwarnten und gegen 376 ein Bußgeldverfahren einleiteten. Darunter waren auch dieses Jahr wieder 30 "Raser", die ein Fahrverbot erwartet.

Es waren aber nicht nur "Schnellfahrer" die die Polizei an diesem Tag erwischte, sondern zudem vier Personen die während der Fahrt verbotswidrig mit ihrem Handy beschäftigt waren und sechs Verkehrsteilnehmende die es nicht für nötig hielten den Sicherheitsgurt zu nutzen oder der Helmpflicht nachzukommen.

Das sich die Anzahl der beim diesjährigen Speed-Marathon PP-weit festgestellten Geschwindigkeitsverstöße im Vergleich zu den beiden Vorjahren wiederum erhöht hat zeigt, wie wichtig derartige Kontrollen - nicht nur während der europaweiten Kontrollwochen und des Aktionstages - sind. Deshalb werden die Polizistinnen und Polizisten im Präsidium Konstanz auch weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Nicht um die Verkehrsteilnehmenden zu ärgern, sondern um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen.

