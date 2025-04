Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Jugendliche greifen 17-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (08.04.2025)

Konstanz (ots)

Nicht unerhebliche Verletzungen erlitten hat ein Jugendlicher, der am Dienstagmittag in der Rheingutstraße angegriffen worden ist. Gegen 13 Uhr befand sich der 17-Jährige auf dem Heimweg von der Wessenbergschule. Auf Höhe der Rheingutstraße 30 passten ihn drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ab, schlugen ihn nieder und traten anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden ein. Erst als Passanten dazwischen gingen ließen sie von ihm ab und flüchteten. Der 17-Jährige kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, und insbesondere die Passanten die dazwischen gegangen sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

