Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Ein aufmerksamer Nachbar konnte am Freitagabend mutmaßliche Einbrecher in die Flucht schlagen. Gegen 21:50 Uhr hebelten drei Täter an einem Fenster eines Einfamilienhauses am Brukenthalweg. Als der Nachbar auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, 40-45 Jahre alt, ca. 1,85 m, normale Statur, dunkle Haare, Bart, helle Hose, schwarzer Pullover 2. Person: männlich, 30-40 Jahre, ca., 1,80 m, schlank, dunkle Haare, blaue Jeans, Hoodie 3. Person: weiblich, ca. 1,65 m

Oer-Erkenschwick:

Am vergangenen Wochenende hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Schulgebäudes an der Christoph-Stöver-Straße auf. Im Gebäude versuchten sie zwei weitere Türen aufzuhebeln. Die Einbrecher scheiterten jedoch. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch keine Angabe zu möglichem Diebesgut gemacht werden.

Marl:

Am Samstagabend versuchten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Reihenhauses an der Mecklenburger Straße aufzuhebeln. Als der Hund der Eigentümer anschlug, wurde auch ein Zeuge auf den Einbruch aufmerksam. Er konnte kurz darauf zwei unbekannte Männer (ca. 1,70 m, Kapuzenpullover) in einen silbergrauen Kleinwagen einsteigen und in Richtung Langehegge flüchten sehen. Die Tat passierte gegen 23:13 Uhr.

Dorsten:

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Straße "Buchenhöfe". Zuvor waren sie vermutlich über eine Terassentür in das Einfamilienhaus gelangt. Der Tatzeitraum liegt am Sonntagnachmittag zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr.

Bottrop:

Über ein Fenster gelangten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende (Freitag, 17:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr) in eine Schule an der Karl-Englert-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell