POL-RE: Castrop-Rauxel: Spielautomaten aufgehebelt

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der vergangenen Nacht einen Einbruch in eine Spielhalle an der Lange Straße beobachten. Er informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei unbekannte Männer die Eingangstür des Lokals auf. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Spielautomaten und entnahmen die Geldkassetten. Während des Einbruchs wartete ein weiterer Täter, der offensichtlich als Fahrer fungierte, in einem schwarzen Mercedes vor der Spielhalle. Als die anderen Männer mit dem Diebesgut einstiegen, fuhr man zusammen in Richtung Autobahn davon. Die Männer hatten schwarze und schwarz-rote Sporttaschen dabei.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch und/oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, das zuständige Kommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 anzurufen.

