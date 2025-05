Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau nach Unfall mit Kind gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Freitagmittag ein 12-jähriges Mädchen aus Recklinghausen angefahren hat. Die Frau hatte zwar nach dem Unfall mit dem Kind gesprochen, den Unfall aber nicht gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 12-Jährige am Freitag gegen 13.40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Franz-Bracht-Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine Autofahrerin vom Parkplatz des Nordfriedhofs (Lortzingstraße) auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin sprach kurz mit dem Mädchen und fragte, ob alles okay sei. Außerdem bot sie an, das Kind nach Hause zu fahren. Die 12-Jährige lehnte ab, woraufhin auch die Frau weiterfuhr. Im Nachgang ging kam die Mutter des Mädchens zur Polizei, um den Unfall zu melden. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt, sie wurde noch am Freitag im Krankenhaus behandelt.

Die Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben: etwa 55 bis 60 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,70m groß, normale Statur, graue kurze Haare, pinkes Oberteil, Jeanshose, hatte eine gold-pinke Bauchtasche dabei. Sie war vermutlich mit einem dunklen/schwarzen Auto (möglicherweise VW) unterwegs. Die Frau selbst oder wer Angaben zu ihr machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

