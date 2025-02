Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter verletzt vier Schüler am Heideweg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 6. Februar, gegen 18 Uhr vier Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren am Heideweg verletzt.

Diese standen in einer Personengruppe auf dem Gehweg in Höhe der Zufahrt zum dortigen Schulhof, da im Forum der Schule eine Schülerdisco stattfand.

Als ein dunkles Fahrzeug auf dem Heideweg in nördlicher Richtung an der Schülergruppe vorbeifuhr, schoss ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich mit einer Soft-Air Pistole aus dem geöffneten Beifahrerfenster auf die wartende Gruppe und verletzte dabei einen 12-Jährigen leicht. Anschließend wendete das Fahrzeug hinter der dortigen Mittelinsel, fuhr zurück in Richtung Kreisverkehr und schoss erneut auf die Gruppe, wobei drei weitere Kinder leicht verletzt wurden - danach flüchtete das Fahrzeug samt Insassen in Richtung Rhynerberg oder Werler Straße.

Eine Fahndung der sofort hinzugezogenen Einsatzkräfte der Polizei Hamm verlief erfolglos.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten die leicht verletzten Kinder durch Rettungssanitäter medizinisch versorgt und anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Darüber hinaus kümmerten sich von der Polizei entsandte Opferbetreuer um die Betroffenen.

Nach dem Vorfall konnten die Feierlichkeiten im Rahmen der Schülerdisco fortgesetzt werden.

Bereits am Nachmittag des 6. Februar gegen 14 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, bei dem eine Schülerin von einem unbekannten Gegenstand getroffen, aber nicht verletzt wurde. Auch in diesem Fall war ein unbekannter Täter mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs.

Die Polizei Hamm steht zur Aufarbeitung des Sachverhalts im engen Austausch mit der Schulleitung und der Stadt Hamm.

Darüber hinaus hat die Schulleitung die Eltern zeitnah per E-Mail über den Vorfall informiert. Die Polizei Hamm lobt ausdrücklich die besonnene Kommunikation und das Verhalten der Schulleitung und der betroffenen Familien in dieser Situation.

Für den heutigen Freitag (Zeugnisausgabe) werden Polizeibeamte im Bereich der Schule dauerhaft Präsenz zeigen. Darüber hinaus wird das Gebiet in der kommenden Woche verstärkt von Einsatzkräften bestreift.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder den Insassen nimmt die Polizei in Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell