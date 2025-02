POL-HAM: Einbruch in Möbelgeschäft

Hamm-Herringen (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein zwölfjähriger Junge aus Hamm am Donnerstag, 6. Februar, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Dortmunder Straße / Engernweg. Die 73-jährige Fahrerin eines VW bog gegen 7.15 Uhr vom Engernweg auf die Dortmunder Straße in nordöstlicher Richtung ab. Zur gleichen Zeit überquerte der zwölfjährige Junge trotz Rotlicht die Dortmunder Straße in ...

