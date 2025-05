Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (09. Mai) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr einen grauen Mercedes (B-Klasse mit RE-Kennzeichen). Das Auto stand im Tatzeitraum an der Westerholtstraße. Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell