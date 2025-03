Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Positiver Drogentest bei Verkehrskontrolle - Polizei ordnet Blutprobe an

Bonn (ots)

Am Donnerstag (13.03.2025) fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei im Rahmen einer gezielten Verkehrsüberwachung ein Autofahrer auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefons nutzte.

Die Polizisten hielten den 27-jährigen Fahrer daraufhin gegen 10:51 Uhr an der August-Bebel-Allee / Marie-Schlei-Allee zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der darauffolgende freiwillige Drogenschnelltest bestätigte dies, durch ein positives Ergebnis auf Cannabis. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe an, die dem 27-Jährigen in einem Krankenhaus entnommen wurde. Ihn erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, zudem erhält das zuständige Straßenverkehrsamt eine Meldung bezüglich der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell