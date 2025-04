Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Kirchheim ein, entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten Unbekannte zunächst die Türen des Gebäudes in der Pleikartsförster Straße aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass sie anschließend mit einem Stein ein Fenster an der Gebäuderückseite einschlugen, um so in das Innere zu gelangen. Die unbekannte Täterschaft durchwühlte die Räumlichkeiten nach Wertsachen und brach ebenfalls mehrere Schränke gewaltsam auf. Schließlich verließen die Einbrecher die Örtlichkeit unerkannt, entwendeten zwar keine Gerätschaften, jedoch einen geringen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Außerdem wurde am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend gewaltsam in ein Büro im Margot-Becke-Ring eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet, jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten oder der unbekannten Täterschaft mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell