Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Führerin leicht verletzt trotz Überschlag

Northeim (ots)

37186 Moringen, Kreisstraße 425, zwischen Großenrode und Moringen, Freitag, 07.03.2025, 13:30 Uhr

Moringen (sb) - Glück im Unglück hatte eine 42-Jährige Pkw-Führerin aus Moringen, die sich mit ihrem Pkw überschlug, nachdem sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie befuhr mit ihrem Pkw Skoda die K425 von Großenrode in Richtung Moringen. In Höhe der Unfallstelle kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutsche anschließend entlang einer Leitplanke, sodass er sich anschließend überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die 42-Jährige wurde nur leicht verletzt und anschließend mittels RTW der HELIOS-Albert-Schweizer-Klinik in Northeim zugeführt. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell