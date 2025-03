POL-PDPS: Mit über zwei Promille und gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Hornbach (ots) - Am Montag, den 24.03.25 gegen 00:30 Uhr versuchte ein noch unbekannter Täter in Hornbach in eine Postfiliale mit Friseursalon einzudringen, indem er versuchte mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs die hölzerne Zugangstür auf der frei zugänglichen Rückseite des Anwesens aufzuhebeln. An dem Türelement und dem zugehörigen Rahmen entstanden durch die zahlreich zugefügten Hebelspuren Sachschäden. Derzeit bestehen keine Täterhinweise. Zeugen, die ...

