POL-PDPS: Beim Einparken Auto beschädigt

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmittag kam es zur Beschädigung eines schwarzen Jeeps in der Homburger Straße. Der Geländewagen parkte in der Zeit von 12 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem breiten Gehweg schräg gegenüber der Freudenbergerhofstraße. Während die Autofahrerin sich nicht in der Nähe befand, versuchte ein anderes, bislang unbekanntes, Fahrzeug hinter dem schwarzen Wagen einzuparken. Dabei kam es zur Beschädigung des Jeeps.

Die Polizei Zweibrücken (0631 369-15399) sucht nun zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen der Tat. |pizw

