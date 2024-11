Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - 23-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Surwold (ots)

Am frühen Morgen kam es auf der Neubörgerstraße (K113) in Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Eine Frau wurde dabei verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr wobei die 23-jährige Fahrerin eines Audi A1 auf der Neubörgerstraße in Richtung Neubörger aus Surwold kommend fuhr. Gleichzeitig beabsichtigte ein 34-Jähriger mit seinem LKW in eine Grundstückseinfahrt in Höhe der Hausnummer 31 rückwärts einzufahren. Dies nahm die 23-Jährige zu spät wahr und prallte gegen den LKW. Dabei wurde sie durch den Aufprall im Fußraum ihres Fahrzeugs eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Surwold und Esterwegen begannen unmittelbar nach ihrem Eintreffen mit der Bergung der eingeklemmten Frau. Der Fahrer des beteiligten Lkw blieb unverletzt. Die Unfallstelle war durch Dunkelheit, Temperaturen um den Gefrierpunkt sowie Niederschläge in Form von Regen und Schnee geprägt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell