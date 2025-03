Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens OT Gersbach (ots)

Am Samstag, den 22.03.2025, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr parkte die Geschädigte ihren Citroen Berlingo mit Frankfurter Kennzeichen vorwärts in einer Parkbucht im Bereich der Kindergartenstraße 2a in Pirmasens, OT Gersbach. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle zwischen dem rechten Vorderrad und der Beifahrertür. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen ihr Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bei der Polizei Pirmasens zu melden. |pips

